Новое отделение БПЛА для школьников открылось в парке «Швейцария». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде на территории парка «Швейцария» заработало новое отделение беспилотных авиационных систем Центра военно-патриотического воспитания. В церемонии открытия принял участие глава города Юрий Шалабаев. По его словам, центр сегодня объединяет не только патриотическое воспитание и спортивную подготовку, но и современные инженерные направления, востребованные у молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое пространство станет площадкой для обучения школьников пилотированию FPV-дронов, программированию беспилотников, электронике, схемотехнике, а также 3D-моделированию и печати. Занятия будут доступны бесплатно.

Юные нижегородцы смогут бесплатно изучать дроны, программирование и 3D-моделирование. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил Юрий Шалабаев, за несколько лет Центр военно-патриотического воспитания значительно расширился. Если раньше работал только один филиал, то сегодня их уже несколько в разных районах города. Сейчас в центре занимаются около 800 школьников, а число образовательных направлений постоянно растет.

По словам руководителей центра, задача педагогов заключается не только в обучении техническим навыкам, но и в том, чтобы заинтересовать ребят наукой и инженерными профессиями. Воспитанникам помогают готовиться к олимпиадам и соревнованиям, а также консультируют по вопросам поступления в технические вузы и военные учебные заведения.

Ожидается, что благодаря новому отделению через программы центра ежегодно смогут проходить до 20 тысяч детей и подростков.