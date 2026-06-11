50 тысяч триколоров раздадут нижегородцам волонтёры в честь Дня России. Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В преддверии праздника активисты движения «Волонтёры Победы» дали старт ежегодной всероссийской акции «Российский триколор». Жителям и гостям Нижнего Новгорода, а также других городов региона раздадут более 50 тысяч ленточек в цветах российского флага. Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства, сообщают организаторы.

Центральной точкой акции в областном центре традиционно стала Театральная площадь. Добровольцы не только вручали ленточки, но и рассказывали нижегородцам об истории праздника и значении каждого цвета флага. Тем самым волонтёры напоминают о героическом прошлом и вдохновляют на добрые дела во имя будущего России.

Акция продолжится 12 июня — получить ленточки можно будет на всех праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России. Также триколоры передадут в школы, культурные и социальные учреждения. К акции присоединились все округа Нижегородской области.