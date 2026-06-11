Нижегородцы сдали мелочи на 3,6 млн рублей за время «Монетной недели». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весенняя акция по обмену мелочи на банкноты или безналичные деньги завершилась в Нижегородской области и ряде других регионов России. Жители Нижегородской области проявили высокую активность: в кредитные организации попали свыше 760 тысяч монет разного номинала на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского главного управления Банка России.

Всего в макрорегионе граждане принесли более 5,2 миллиона монет почти на 27 миллионов рублей. Некоторые участники подошли к процессу креативно. Например, в Кирове семья с двумя детьми сдала трёхлитровую банку, наполненную мелочью на 18 тысяч рублей — ребята копили на велосипед. В Нижегородской области попадались копилки в пластиковой бутылке из-под молока, банке из-под кабачковой икры, деловом кейсе и даже берестяной чаше. Одна из копилок — в виде мышонка — была заполнена исключительно десятирублёвыми монетами.

Даже после окончания акции некоторые банки и магазины продолжают принимать мелочь. Адреса участников и условия обмена можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.