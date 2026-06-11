250 нижегородских студентов получили профессию «Вожатый». ФОТО: Мининский университет.

В преддверии праздника Дня России 250 нижегородских студентов получили свидетельства о получении профессии «Вожатый» в Мининском университете. Обучение длилось два месяца в рамках гранта Российских студенческих отрядов. Торжественная церемония вручения документов прошла 11 июня в Нижнем Новгороде. Однако часть выпускников уже начала работать в летних лагерях региона. Эта программа по обучению вожатых реализуется Мининским университетом четвертый год подряд.

- Программа подготовки вожатых разработана с учетом нового законодательства и с использованием всего педагогического опыта вуза. Обучение было очное и достаточно интенсивное, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, за время обучения студенты получили большой объем знаний – от психолого-педагогических основ до умения разрешать любые кейсы. Все это должно помочь ребятам в их дальнейшей работе.

- Эти знания помогут выпускникам «Школы» быть уверенными в себе, раскрыть творческий потенциал и стать настоящими лидерами для своих воспитанников, ведь вожатый — это первая профессия, с которой многие начинают свой путь в образовании, - уверен Виктор Сдобняков.

Стоит отметить, что за четыре года Мининский университет подготовил свыше 1300 вожатых. Здесь студентов ожидают лекции, практические занятия, методические материалы и готовые разработки мероприятий для отрядов.

- Вы очень счастливые люди, потому что у вас все только начинается. Я прямо сейчас вернулась из лагеря «Лесная сказка», где проводила занятия для детей, и поняла, какие яркие эмоции вас ждут, - отметила руководитель Нижегородского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Степанида Красножен.