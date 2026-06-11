Слёт юных книголюбов состоится в Нижнем Новгороде 19-21 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 19 по 21 июня в Нижнем Новгороде пройдёт VIII Всероссийский слёт юных книголюбов «Год единства: время читать, время дружить!» (6+). Об этом сообщают организаторы.

В течение трёх дней участников ждёт насыщенная программа. Первый день начнётся с ярмарки и народных игр, затем состоится торжественное открытие. Участников поприветствуют министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, архимандрит Тихон (Затекин) и другие почётные гости. Запланированы творческие встречи с писателями, литературные расследования и занятие по книжным ароматам. Вечером дети посетят с экскурсией Стрелку — место слияния Волги и Оки.

Второй день будет посвящен поездке в Арзамас. Участников ждёт экскурсия по православным святыням города, посещение музея А. П. Гайдара и творческая встреча с детской писательницей Жанной Пестовой.

Заключительный праздник пройдёт 21 июня в театре «Нетеатр» на Большой Покровской. Гостей ждёт торжественное закрытие, встреча с московским писателем Екатериной Тимашпольской и поэтический спектакль.

В рамках слёта также подведут итоги всероссийских конкурсов: ребята соревновались в написании эссе и создании «аромапоэтического кода» по мотивам русской поэзии. Победителей наградят специальными призами от партнёров мероприятия.