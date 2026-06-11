Цены на бензин в Нижегородской области выросли более чем на 5% с начала года. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены на автомобильное топливо в Нижегородской области продолжают расти. По итогам мая бензин в регионе вновь прибавил в стоимости, а с начала года его цена увеличилась более чем на 5%. Такие данные приводит Нижегородстат.

В среднем за месяц автомобильный бензин подорожал на 0,53%, а по сравнению с декабрем 2025 года рост достиг 5,14%. Наиболее доступный для большинства водителей бензин АИ-92 в мае стоил 63,60 рубля за литр. За месяц его цена выросла на 0,41%, а с начала года – на 5,09%.

Литр бензина АИ-95 обходился нижегородцам в среднем в 68,80 рубля. За май его стоимость увеличилась на 0,60%, а с начала года – на 5,14%.

Самый заметный рост показал бензин АИ-98 и выше. В мае его средняя цена достигла 93,28 рубля за литр. За месяц он подорожал на 0,86%, а по сравнению с концом прошлого года – на 5,85%.

Продолжил расти в цене и дизель. В среднем литр дизельного топлива в мае стоил 75,36 рубля. За месяц его стоимость увеличилась на 0,73%, а с начала года – на 4,08%.