Рыбакам снова разрешили ловить рыбу на Оке и Чебоксарском водохранилище. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

С 11 июня сняты ограничения на рыбную ловлю на реке Оке, Чебоксарском водохранилище и их притоках. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Нерестовый запрет вводили для того, чтобы рыба могла спокойно размножиться. Как пояснил министр Роман Воробьёв, в этот период водные обитатели наиболее уязвимы, и временное ограничение помогает сохранить популяцию и поддерживать здоровую экосистему водоёмов.

При этом на Горьковском водохранилище, его притоках и озёрах области запрет на все виды рыболовства сохранится до 15 июня включительно. До окончания нереста любителям разрешается только береговая ловля — на одну поплавочную или донную удочку с двумя крючками. Суточная норма вылова — не более пяти килограммов.

Нарушителям грозят серьёзные последствия. По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ гражданам могут выписать штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией лодки и снастей. Если действия попадают под уголовную статью 256 УК РФ, наказание жёстче: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.