900 тысяч рублей выплатит нижегородцу АО «ОКО» за поврежденный автомобиль

Нижегородский районный суд рассмотрел иск владельца автомобиля, который потребовал возместить ущерб после аварии на участке дорожных работ. Ответчиками по делу выступали администрация города, АО «Объединенный коммунальный оператор» и МБУ «Дорожник». Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Во время разбирательства было установлено, что машина получила серьезные повреждения после попадания в котлован, образовавшийся при ремонте теплотрассы. При этом по ходу движения автомобиля не было ни временных ограждений, ни предупреждающих дорожных знаков, которые должны были информировать водителей о проведении работ.
Экспертиза показала, что стоимость восстановления транспортного средства превысила его рыночную стоимость. После изучения материалов дела суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований истца.
С АО «Объединенный коммунальный оператор» взыскан материальный ущерб в размере 897 483 рублей. Кроме того, компании предстоит компенсировать расходы на проведение досудебной и судебной экспертиз, оплату госпошлины, почтовые расходы и услуги представителя. Общая сумма дополнительных выплат превысила 70 тысяч рублей.
В удовлетворении требований к администрации Нижнего Новгорода и МБУ «Дорожник» суд отказал. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.