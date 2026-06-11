53 миллиона рублей взыскал суд с Нижегородского кремля в пользу подрядчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск дорожно-строительной компании «АлмазАтом» к ГБУ НО «Нижегородский кремль» и постановил взыскать с учреждения более 53,1 млн рублей в пользу подрядчика. Информация об этом опубликована на портале «Картотека арбитражных дел».

Согласно резолютивной части решения, основную часть суммы составляет задолженность по оплате работ, выполненных по контракту, заключенному в декабре 2023 года. Размер долга превысил полсотни миллионов рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика более 102 тысяч рублей пеней за просрочку оплаты.

Также учреждение обязано компенсировать подрядчику расходы, связанные с проведением судебной экспертизы, в размере 1,135 млн рублей и затраты на уплату госпошлины – свыше 374 тысяч рублей. Помимо этого, начисление пеней продолжится до момента полного погашения задолженности.