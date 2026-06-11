Власти Нижегородской области обсудили поддержку молочных хозяйств. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Ситуацию в молочном животноводстве рассмотрели на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Нижегородской области. Совещание провел Глеб Никитин. В обсуждении приняли участие представители регионального правительства и руководители предприятий отрасли, сообщили в пресс-службе губернатора.

Молочное животноводство остается одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса региона. По объемам производства Нижегородская область занимает 11-е место в стране. Несмотря на общий рост сельскохозяйственного производства, предприятия отрасли все чаще сталкиваются с увеличением расходов.

По словам Глеба Никитина, на доходность хозяйств влияют рост фонда оплаты труда, удорожание топлива, техники, запчастей и минеральных удобрений. Губернатор отметил, что задача региональных властей – найти решения, которые помогут сохранить рентабельность предприятий и поддержать производителей в непростых экономических условиях.

Как сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Александр Соловьёв, регион продолжает наращивать самообеспеченность молоком. Значительную роль в этом играют модернизация производств и государственная поддержка. В прошлом году различные субсидии получили около 80 процентов предприятий молочного животноводства.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов подчеркнул, что для устойчивой работы хозяйств необходимо снижать себестоимость кормов, которые формируют примерно половину затрат, а также развивать экспортное направление.

По итогам заседания был подготовлен перечень поручений. Власти намерены проработать дополнительные механизмы компенсации затрат на приобретение техники и удобрений, расширить селекционно-племенную работу и усилить взаимодействие производителей с торговыми сетями.