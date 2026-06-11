Более 3 тысяч мест отдыха оборудовали в лесах Нижегородской области. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В лесах Нижегородской области продолжается работа по повышению пожарной безопасности – в рамках противопожарного обустройства на территории региона оборудовали более трех тысяч мест отдыха для посетителей лесов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Такие площадки подготовлены с соблюдением всех необходимых требований: территории расчищены от сухой растительности, а вокруг созданы минерализованные полосы, препятствующие распространению огня.

По словам министра лесного хозяйства региона Романа Воробьева, весь комплекс противопожарных мероприятий на сегодняшний день выполнен в полном объеме. В лесах установлены около 3,8 тысячи информационных стендов, знаков и указателей, напоминающих о правилах пожарной безопасности, а также эксплуатируются 2,5 тысячи шлагбаумов.

Кроме того, в Нижегородской области создано 1 150 километров и очищено более 3 300 километров минерализованных полос. Для оперативного реагирования на возможные возгорания построено восемь километров новых противопожарных лесных дорог и обслуживается еще 67 километров существующих проездов. Также в рабочем состоянии содержатся 516 пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

В региональном минлесхозе напоминают: при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам лесной охраны или диспетчерской службы. Звонки принимаются круглосуточно.