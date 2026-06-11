Нижегородские врачи запатентовали новый метод лечения тяжелой женской патологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гинекологи городской больницы №12 Нижнего Новгорода разработали и запатентовали новый способ лечения рецидива энтероцеле – тяжелой патологии, связанной с повторным опущением органов малого таза. Новая технология уже внедрена в практику и помогает пациенткам избежать осложнений, которые нередко возникают после традиционного лечения, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Энтероцеле считается одним из наиболее сложных нарушений в гинекологии. Заболевание может развиваться после операций по фиксации матки и приводит к тому, что петли кишечника смещаются и оказывают давление на стенки влагалища. Такое состояние сопровождается болями, выраженным дискомфортом и нарушением привычного образа жизни. По словам специалистов, с рецидивом сталкивается примерно каждая третья пациентка.

До недавнего времени основным методом лечения считалась установка синтетических сетчатых имплантов. Однако подобные конструкции могли вызывать воспалительные процессы, отторжение тканей и другие осложнения.

Нижегородские хирурги предложили альтернативное решение. Разработанная ими методика основана на использовании собственных тканей пациентки без применения искусственных материалов. Такой подход позволяет устранить опущение органов, сохранить физиологические функции и снизить риск послеоперационных проблем. По мнению врачей, новая технология помогает женщинам не только восстановить здоровье, но и вернуться к полноценной жизни.