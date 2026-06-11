Глеб Никитин вошёл в тройку самых популярных губернаторов ПФО в мае. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава Нижегородской области занял третье место в рейтинге «Медиалогии» по упоминаемости в средствах массовой информации среди руководителей регионов Приволжского федерального округа. Его медиаиндекс в мае составил 71 158,6, а число публикаций с цитированием превысило 11,8 тысячи, сообщается на сайте проекта.

Чаще всего нижегородского губернатора упоминали в связи с конференцией ЦИПР в Нижнем Новгороде, снижением уровня бедности в регионе по итогам 2025 года, изменениями в структуре областного правительства, а также лидерством области в общероссийском рейтинге по приросту суммарного коэффициента рождаемости за первую треть 2026 года. Широкий резонанс получила и новость об ударе беспилотника по зданию областного суда.

В общероссийском рейтинге губернаторов Никитин расположился на 17 й строчке.