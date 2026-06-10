120 видеокамер следят за возникновением пожаров в нижегородских лесах. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Леса Нижегородской области охвачены системой видеомониторинга из 120 камер. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Благодаря этому 99% лесных пожаров обнаруживаются на начальной стадии и ликвидируются в течение первых часов или суток. Лишь единичные возгорания переходят на вторые сутки тушения. Для сравнения: в 2026 году зарегистрировано всего три лесных пожара – это в пять раз меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда их было 17).

– Система мониторинга, которая у нас на сегодняшний день в области есть, позволяет своевременно обнаружить лесной пожар и на начальной стадии принять меры по его локализации и ликвидации, – отметил Сергей Большаков.

За тушение пожаров в Нижегородской области отвечает министерство лесного хозяйства: у него есть свои бригады, оборудование и подготовка. МЧС подключается только тогда, когда возникает угроза перехода огня на населённые пункты. Такие случаи были, например, в 2021–2022 годах в районе Первомайска и в Воротынском районе.

Тем не менее главной причиной лесных пожаров остается человек. Несмотря на запреты посещать леса при 4–5 классе пожарной опасности, люди делают это, оставляя после себя непотушенные костры и окурки.