33 зоны для купания задекларированы в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Нижегородской области на сегодняшний день задекларированы 33 пляжа, работа по их оборудованию продолжается. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах, главный государственный инспектор по маломерным судам Павел Гладилов на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде открыты 13 мест для купания и ещё семь зон отдыха, где купание запрещено. Как уточнили в МЧС, ни одного происшествия на официально открытых пляжах зафиксировано не было. Все трагедии на воде происходят только в необорудованных, несанкционированных местах.

Павел Гладилов также напомнил о разнице между пляжами и зонами отдыха. На пляже купание разрешено: там дно обследовано, есть спасатели и медики. В зоне отдыха находиться у воды можно, но плавать запрещено. Кроме того, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Именно это является самой частой причиной гибели взрослых на воде. Также запрещается купаться в темное время суток, а также при поднятии красного флага на пляже. Детям до 16 лет категорически нельзя находиться у воды без сопровождения родителей – даже на оборудованном пляже.

Представитель МЧС напомнил об ответственности за нарушения. За купание в необорудованном месте предусмотрен штраф – от 1 до 3 тысяч рублей. За нахождение ребёнка до 16 лет у воды без взрослых – штраф от 500 до 2 тысяч рублей.