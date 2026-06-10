Ливни пройдут местами в Нижегородской области 10 июня

Дожди ожидаются в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцев предупредили о локальных ливнях вечером 10 июня. По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие часы местами по Нижегородской области и областному центру ожидаются сильные дожди. Непогода сохранится в первую половину ночи 11 июня.

Из-за обильных осадков повышается риск чрезвычайных ситуаций. Под угрозой подтопления находятся низинные участки, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Причина — возможные засоры ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем. Также не исключены оползни и склоновые смывы.

Спасатели прогнозируют рост числа ДТП, затруднения в работе транспорта и сбои в системе ЖКХ.