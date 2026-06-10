Владислав Атмахов призвал нижегородцев жаловаться ему на проблемы с медициной. ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов призвал нижегородцев жаловаться ему на проблемы с медициной. Соответствующий ролик он разместил в своих социальных сетях.

- Если вы столкнулись с невозможностью получить медицинскую помощь — расскажите об этом ЛДПР, - призвал Владислав Атмахов. - Сегодня миллионы россиян сталкиваются с проблемами в сфере здравоохранения.

Среди таких проблем депутат назвал нехватку врачей, трудности с записью на прием, обеспечение пациентов лекарствами, закрытие медицинских учреждений и растущие траты нижегородцев на лечение. Особенно часто такие проблемы возникают в сельской местности и небольших городах. В частности, жители часто жалуются на закрытие ФАПов. В результате им приходится ездить в другие населенные пункты, преодолевая десятки километров. Чтобы исправить ситуацию ЛДПР организует Всероссийский форум пациентов. Эта площадка будет посвящена развитию доступной медицины и защите прав пациентов.

- Наша задача собрать реальные истории граждан, выявить системные проблемы здравоохранения и подготовить конкретные предложения по совершенствованию государственной политики в этой сфере, - отметил Владислав Атмахов. - Если вы сталкивались с проблемами при получении медицинской помощи, обязательно расскажите об этом. Ваш опыт может помочь изменить ситуацию к лучшему.

По словам депутата, поделиться своими историями можно вживую или на сайте платформы. Для этого достаточно зарегистрироваться на площадке https://ldpr.ru/patient/