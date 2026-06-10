Пожарные извещатели спасли жизни 50 нижегородцев за пять лет. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

За последние пять-шесть лет автономные дымовые пожарные извещатели спасли в Нижегородской области более 50 человек, из которых 17 – дети. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

– Это устройство раннего обнаружения пожара. Реагирует он на задымление. Особенно это необходимо, когда люди спят, – пояснил Сергей Большаков.

По его словам, наиболее частые места пожаров в квартирах – кухня и спальня, поэтому датчики рекомендуется установить в обеих комнатах (подальше от плиты, чтобы избежать ложных срабатываний на пар).

В Нижегородской области действует областная программа поддержки: правительство выделило средства на закупку и установку извещателей в многодетных, неблагополучных и малоимущих семьях. На сегодняшний день уже установлено порядка 95 тысяч таких устройств. Яркий пример эффективности – случай в Навашинском районе в 2023 году. В марте семье установили извещатели, а в сентябре, когда все спали, произошёл пожар. Благодаря вовремя сработавшему сигналу удалось спасти 8 человек, в том числе шестерых детей.