18 человек утонули в Нижегородской области с начала 2026 года. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на водоёмах Нижегородской области погибли 18 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах, главный государственный инспектор по маломерным судам Павел Гладилов на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Сотрудникам МЧС удалось спасти 13 человек. Среди погибших – двое детей. С 1 июня, с официальным открытием купального сезона, зафиксировано три происшествия, один человек погиб.

– Самая распространённая причина гибели детей – это отсутствие должного внимания со стороны взрослых. Детей отпускают на водоёмы без присмотра родителей, – сказал Павел Гладилов. По его словам, все трагические случаи происходят в местах, не оборудованных для купания: ни одного происшествия на официально открытых пляжах не зафиксировано.

Сотрудники МЧС совместно с полицией и Законодательным собранием проводят масштабную профилактическую работу: инспекторы ходят по школам, созданы рабочие группы, которые выявляют детей без присмотра у воды.

Что касается взрослых, они чаще всего погибают в водоемах из-за купания в нетрезвом виде. В МЧС отметили, что это категорически запрещено. Также не разрешается плавать в тёмное время суток и при поднятии красного флага на пляже.

За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За нахождение ребёнка до 16 лет у воды без сопровождения родителей – штраф от 500 до 2 тысяч рублей.