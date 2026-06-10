680 нижегородок обратились в больницы для проведения аборта с начала 2026 года

Порядка 680 нижегородок обратились в больницы для проведения аборта с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 680 нижегородок обратились в больницы для проведения процедуры искусственного прерывания беременности за пять месяцев 2026 года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Из числа всех обратившихся в медицинские организации женщин около 600 получили консультации специалистов медико-социальной помощи. В результате почти 170 беременных женщин изменили свое решение и сохранили плод.

Напомним, в прошлом году в Нижегородской области вступил в силу закон, направленный на сокращение числа абортов, благодаря чему почти 500 женщин приняли решение сохранить беременность.

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