МЧС сообщило о росте числа погибших на пожарах в Нижегородской области. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижегородской области фиксируется уменьшение количества техногенных пожаров – на 23%. При этом люди погибают в подобных происшествиях все чаще. Как рассказали в ГУ МЧС по региону на пресс-конференции для СМИ, которую посетил корреспондент "КП-Нижний Новгород", с начала 2026 года зафиксировано три пожара с групповой гибелью людей, среди погибших – пятеро детей.

Как отметили в МЧС, 90% всех неприродных пожаров приходится на жилой сектор, 70% погибших найдены в обгоревших домах и квартирах.

– Причинами в первую очередь являются неосторожное обращение с огнём, аварийный режим действующего электрооборудования и неправильная эксплуатация печного отопления, – сказал заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков.

Проблема, по словам представителя МЧС, в том, что многие жители уверены: пожар их никогда не коснётся. Однако защитить себя и близких можно с помощью автономного дымового пожарного извещателя. За последние пять-шесть лет благодаря вовремя сработавшим извещателям в Нижегородской области было спасено более 50 человек, в том числе 17 детей.