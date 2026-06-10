Нижегородская станция аэрации вышла на проектные показатели очистки сточных вод. Фото: АО "ОКО"

Нижегородская станция аэрации вышла на проектные показатели очистки сточных вод. АО «Объединённый коммунальный оператор» завершает пусконаладочные работы биологических процессов очистки стоков после реконструкции сооружений первой технологической очереди. Уже сейчас очистные сооружения работают в штатном режиме, обеспечивая нормативные показатели качества сбрасываемой жидкости. Об этом сообщает АО «ОКО».

Как пояснил главный технолог станции Сергей Луков, в пяти обновлённых аэротенках, где происходит основной процесс биологической очистки, насчитывается около 20 видов микроорганизмов. Это положительно сказывается на качестве очищаемой воды.

- Из семи показателей - все укладываются в норматив информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ) и полностью соответствуют комплексному экологическому разрешению, - сказал он, отметив, что отдельные показатели улучшены в два раза и более от требуемых нормативов.

Ключевое изменение — внедрение технологии нитри-денитрификации, которая позволяет более глубоко очищать стоки от соединений азота и фосфора. Этот процесс сложнее прежнего и во многом зависит от автоматизации нового оборудования. Сейчас идёт переоборудование диспетчерской, куда в автоматическом режиме будет стекаться информация о работе каждого сооружения: от насосного оборудования до подачи кислорода в аэротенки. Персонал уже проходит переобучение.

Эксперты полагают, что окончательная стабилизация бактерий в широком диапазоне температур будет заметна уже летом этого года.