Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области до 16 июня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 16 июня в Нижегородской области и Нижнем Новгороде местами ожидается четвёртый, высокий класс пожароопасности лесов и торфяников. Об этом предупреждают специалисты Верхне-Волжского УГМС.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области отмечают повышенную вероятность возникновения природных пожаров. Не исключено увеличение числа очагов возгораний и их площадей, а также распространение огня на населённые пункты и объекты экономики. Проблема усугубляется жаркой засушливой погодой, которая в это время года не редкость.

Спасатели убедительно просят жителей соблюдать предельную осторожность в пожароопасный период. Категорически запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор на дачных и садовых участках, особенно вблизи лесных насаждений. Также не следует бросать непотушенные сигареты и горящие спички, оставлять на открытых солнечных площадках стеклянные бутылки и осколки — они могут сработать как линзы и спровоцировать возгорание.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно вызывать пожарных, соблюдая при этом осторожность.