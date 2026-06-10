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НовостиОбщество10 июня 2026 9:49

Дополнительная остановка вводится для электрички Металлист – Нижний Новгород

Состав будет останавливаться в Абабково
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дополнительная остановка вводится для электрички Металлист – Нижний Новгород. Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительная остановка вводится для электрички Металлист – Нижний Новгород. Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительная остановка вводится для электрички, следующей по маршруту Металлист (город Павлово) – Нижний Новгород. Изменение вступает в силу 15 июня 2026 года и направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров, а также повышение транспортной доступности района.

Как сообщили в ГЖД, пригородный поезд №6804, который отправляется от платформы Металлист в 7:23 и прибывает в областной центр в 9:09, теперь будет останавливаться на остановочном пункте Абабково. Время стоянки — 7:38.

Нововведение коснётся жителей близлежащих населённых пунктов, которые получат дополнительную возможность пользоваться пригородным железнодорожным транспортом.