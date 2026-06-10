Нижегородский общепит заработал 62 млрд рублей в 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область заняла четвёртое место в Приволжском федеральном округе по обороту общественного питания по итогам прошлого года. Суммарная выручка ресторанов, кафе, баров, столовых и закусочных достигла 62,1 миллиарда рублей, что на 10,2% выше показателей 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Нижегородстат.

По данным регионального статистического ведомства, на конец 2025 года в области работали 1969 ресторанов, кафе и баров, а также 482 общедоступные столовые и закусочные. Ещё 1245 столовых находятся на балансе учебных заведений, промышленных предприятий и других организаций.

За последние пять лет число общедоступных столовых и закусочных выросло на 6,2%, а ресторанов, кафе и баров — на 5,6%. При этом количество столовых при учреждениях и предприятиях сократилось на 5%.

Основную долю оборота — 64,6% — обеспечили субъекты малого предпринимательства. Из них на малые и микропредприятия пришлось 52,7%, на индивидуальных предпринимателей — 8,2%, на самозанятых — 3,7%. Крупные и средние организации сформировали оставшиеся 35,4% выручки.

В Приволжском федеральном округе по обороту общественного питания Нижегородская область уступает только Самарской области, а также Республикам Татарстан и Башкортостан. Набирают популярность доставка готовых блюд и покупка еды на вынос — эти сегменты активно развиваются и вносят свой вклад в общую статистику.