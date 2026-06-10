Нижегородская область и вьетнамский Дананг расширят сотрудничество

Фото: Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Нижегородская область и вьетнамский город Дананг расширят сотрудничество в сфере транспорта, IT и образования. Перспективы двустороннего взаимодействия обсуждались на встрече министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой и делегации Вьетнама во главе с заместителем председателя Народного комитета города Дананга Ле Куанг Намом. В переговорах также участвовал представитель МИД России, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ольга Гусева отметила, что Вьетнам входит в число ключевых партнёров региона. За последние 13 лет товарооборот между сторонами вырос в десять раз, а в рейтинге торгово-экономических партнёров Вьетнам поднялся почти на 50 позиций. Особые отношения связывают Нижегородскую область с Данангом — сотрудничество длится уже около двадцати лет.

Правительство региона разработало комплексный план совместных мероприятий с вьетнамским городом. Документ включает около 40 проектов в сфере образования, науки, спорта, культуры, туризма, народных промыслов, молодёжной политики, информационных технологий и здравоохранения.

Отдельное внимание уделили образованию. Сегодня в нижегородских вузах обучаются порядка 7 тысяч иностранных студентов. С вьетнамскими университетами заключено три соглашения о сотрудничестве, в этом учебном году знания получают девять учащихся из Вьетнама. Регион готов принимать больше студентов, в том числе из Дананга.

Нижегородская сторона также представила вьетнамским коллегам развитие метрополитена, производство трамваев «МиНиН» и судов на подводных крыльях «Валдай», возможности канатной дороги, а также концепцию ИТ-кампуса «НЕЙМАРК».

Заместитель председателя Народного комитета Дананга Ле Куанг Нам высоко оценил открытость региона и выразил заинтересованность в активизации уже подписанного соглашения. По его словам, Вьетнам видит потенциал для взаимодействия в машиностроении, производстве трамваев и микроавтобусов, а также в сфере информационных технологий, где Нижегородская область обладает необходимой компетенцией.

В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что прямые связи между регионами двух стран составляют практическую основу всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама.