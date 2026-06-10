Четверых мигрантов с нижегородской автомойки принудительно выдворят из России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Нижнего Новгорода провели проверку на автомойке, расположенной на Московском шоссе. В ходе рейда были выявлены два иностранца, нарушивших правила пребывания в стране. При обследовании их места жительства правоохранители нашли ещё двоих нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как установили сотрудники управления по вопросам миграции, трое из задержанных находились в России по просроченным туристическим визам. Четвёртый работал на мойке, имея разрешение на трудовую деятельность только по профессии «швея» и на территории другого региона, что также является нарушением.

В отношении мигрантов составлено 12 административных протоколов по трём статьям КоАП РФ, включая нарушение правил въезда, незаконную трудовую деятельность и нарушение иммиграционных правил. Суд назначил каждому штрафы, а общая сумма взысканий составила 24 тысячи рублей. Все четверо помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, и в ближайшее время будут принудительно выдворены за пределы России.

Кроме того, полиция проверяет работодателей, которые допустили иностранцев к труду. В зависимости от результатов им грозит либо крупный административный штраф до 1 миллиона рублей, либо уголовная ответственность по статьям об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт. Максимальное наказание по этим статьям достигает 15 лет лишения свободы.