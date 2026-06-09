Глеб Никитин: Вейпы пропадут с прилавков сразу, когда это станет возможным

Губернатор высказался о принятии Госдумой закона о запрете вейпов, предложенного нижегородскими депутатами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал принятие Госдумой РФ закона, позволяющего регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Глава региона заявил, что регион давно ждал этого решения, поскольку сам его инициировал и лоббировал.

– Больно видеть, как наши ребята подсаживаются на эту «иглу», особенно в молодом возрасте. Свое внутреннее решение о том, что вейпы не должны продаваться в регионе, приняли уже давно, а в мае закрепили его в региональном законодательстве. Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным, – заявил Глеб Никитин.

Напомним, Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон, дающие субъектам право самостоятельно запрещать розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал регионам не откладывать принятие таких решений, предложив использовать уже разработанные проекты Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края.

Наиболее активная деятельность в вопросах запрета вейпов началась после поддержки инициативы Нижегородской области президентом Владимиром Путиным на встрече с Глебом Никитиным в Сарове.

28 мая депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно приняли в двух чтениях региональный закон, запрещающий любую деятельность юрлиц и ИП по розничной торговле вейпами и жидкостями, а также их хранение и передачу третьим лицам. Теперь после вступления федерального закона в силу регион приведёт своё законодательство в соответствие, уточнив сроки начала действия запрета.

Работа по борьбе с распространением вейпов в молодёжной среде ведётся в Нижегородской области с весны: ужесточены проверки торговых точек, особое внимание уделено территориям у образовательных организаций. Более 600 торговых точек добровольно отказались от продажи вейпов в рамках публичной оферты. Также работает чат-бот «АНТИВЕЙП», куда жители могут сообщать о незаконной торговле вблизи школ и о случаях курения подростков.