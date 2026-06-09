С нижегородского сельхозпредприятия взыщут 2,6 млн рублей долга за вред экологии. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С предприятия в Дальнеконстантиновском районе взыщут 2,6 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области.

Ведомство подало иск в отношении предприятия в Арбитражный суд на основании проверки. По ее результатам выяснилось, что за 2022–2024 годы предприятие недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн рублей. Организация неверно рассчитала плату за размещение производственных отходов на полигоне. Компания обнулила плату, ошибочно посчитав, что объект размещения отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, хотя это не соответствовало действительности.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора в полном объёме. Теперь помимо 2,6 млн рублей за вред почве предприятие обязано погасить пени за просрочку в размере 685 тысяч рублей.