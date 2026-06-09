Нижегородские власти опровергли слухи о массовых сокращениях чиновников. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские чинвники назвали недостоверной информацию, появившуюся в некоторых средствах массовой информации, о якобы готовящемся в 2026 году сокращении на 15% штата органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

В региональном правительстве пояснили, что текущая макроэкономическая ситуация действительно требует более эффективного управления бюджетными средствами. Однако вопрос оптимизации расходов пока находится на стадии проработки.

- Проработка соответствующих мер будет осуществляться при планировании бюджета будущего года с учетом актуальных экономических прогнозов, - отметили в областной администрации.

Таким образом, говорить о каких-либо утверждённых сокращениях пока преждевременно. Окончательные решения будут приниматься после детального анализа финансово-экономической ситуации.