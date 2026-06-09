Подпольное общежитие для иностранцев устроили на производстве в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде в ходе миграционного рейда сотрудники полиции обнаружили на улице Бурнаковской незаконное общежитие для иностранцев. Они работали на организованном здесь же производстве по переработке электроники. Проверка показала большое количество нарушений миграционного законодательства. По итогам 19 человек подлежат принудительному выдворению из России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в незаконно организованном общежитии проживало 19 иностранцев, которые приехали в Нижний Новгород по приглашению гражданина среднеазиатской республики. Все они работали на производстве по переработке электроники. В месте проживания для работников были обустроены спальные места, а также баня и помещения для приема пищи.

В ходе рейда по производству полиция выявила 51 нарушение миграционного законодательства. Так, пять человек не встали на миграционный учет. 13 человек уклонились от выезда из РФ по окончании разрешённого срока. 18 иностранцев незаконно работали, 16 из них делали это без патента, еще двое – по профессии, на которую не было разрешения. Кроме того, 15 человек не прошли обязательную дактилоскопию и медосвидетельствование.

Штраф за выявленные нарушения составил 102 тысячи рублей. Также суд принял решение о принудительном выдворении 19 иностранцев. До исполнения решений они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. В отношении организатора незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полицейские выявили два факта фиктивной постановки на учёт. Трое задержанных предъявили регистрацию в одном из СНТ, но признались, что никогда там не жили. Проверка показала, что этот адрес, а также один из адресов на проспекте Гагарина, используется для массовой фиктивной регистрации мигрантов. По данным фактам проводится проверка.