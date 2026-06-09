Мобильный интернет ускорили в пяти сёлах Городецкого и Балахнинского районов. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости живописных уголков Нижегородской области теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости, сопоставимой с городской. Новое телеком-оборудование установили в деревнях Ковригино и Шадрино, Узольском сельском поселении, селе Воронино Городецкого района, а также в посёлке Совхозный Балахнинского района. В результате средняя скорость передачи данных выросла на треть, сообщает пресс-служба компании МТС.

Уверенный сигнал получили ключевые социальные объекты: местные фельдшерско-акушерские пункты, сельские библиотеки, школы и дома культуры. Улучшилась связь и на основных транспортных развязках, а также на остановках общественного транспорта. Для туристов это означает возможность пользоваться навигаторами и сервисами бронирования, для местных предпринимателей — развивать агротуризм и онлайн-продажи фермерской продукции и изделий ремесленников.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, спрос на качественный мобильный интернет в сельской местности постоянно растёт. Люди всё чаще переезжают за город или подолгу там живут, но при этом хотят оставаться на связи, работать удалённо, смотреть стримы и пользоваться мессенджерами наравне с жителями мегаполисов. Модернизация сети в этих локациях позволила существенно увеличить пропускную способность каналов.

Работа по устранению цифрового неравенства в регионе продолжается. В мае аналогичное оборудование установили в городском округе Шахунья — тогда высокоскоростной интернет появился ещё в 25 населённых пунктах области, среди которых Малиновка, Красногор, Скородумово, Большая Свеча и другие.