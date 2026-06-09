Т2 добавил интернет на карту Нижегородской области

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл бесплатные точки доступа Wi-Fi в своих салонах на территории Нижегородской области. Услугой могут воспользоваться посетители 25 торговых точек оператора. Благодаря доступу к интернету нижегородцы останутся на связи даже во время вынужденных ограничений.
Т2 обеспечивает свои торговые точки в Нижегородской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе теми, которые не входят в белые списки. Услуга доступна в 25 салонах Т2 по всему региону, включая крупные города Нижний Новгород, Выксу, Дзержинск, Кстово, а также некоторые районные центры области.
Полный список салонов, где действуют точки доступа к Wi-Fi:
Нижний Новгород
· проспект Кораблестроителей, 3
· улица Гордеевская, 2А
· шоссе Южное, 2Г
· проспект Гагарина, 105А
· проспект Октября, 2А
· улица Дьяконова, 11А
· улица Коминтерна, 117
· улица Плотникова, 3А
· улица Тихорецкая, 4А
· улица Коминтерна, 11
· улица Маковского, 21
· шоссе Московское, 122
Выкса
· площадь Комсомольская (остановка общественного транспорта)
· улица Красные Зори, 9Б
Дзержинск
· проспект Чкалова, 23
· проспект Циолковского, 76
· улица Гайдара, 61Г
Кулебаки
· улица Воровского, 64
Кстово
· площадь Ленина, 5
· площадь Ленина, 5А
· улица 40-летия Октября, 12
Починки
· площадь Ленина, 77
Саров
· улица Московская, 5
Сергач
· улица Свердлова, 63/4
Семенов
· улица Ленина, 17А
Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». После этого абонент сможет комфортно пользоваться приложениями банков, работать с электронной почтой, общаться в мессенджерах и многое другое. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности, а трафик пользователя надежно зашифрован. Услуга доступна клиентам любых мобильных операторов.
Фото: Пресс-служба T2 / Shutterstock / автор TippaPatt