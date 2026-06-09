Т2 добавил интернет на карту Нижегородской области

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл бесплатные точки доступа Wi-Fi в своих салонах на территории Нижегородской области. Услугой могут воспользоваться посетители 25 торговых точек оператора. Благодаря доступу к интернету нижегородцы останутся на связи даже во время вынужденных ограничений.

Т2 обеспечивает свои торговые точки в Нижегородской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе теми, которые не входят в белые списки. Услуга доступна в 25 салонах Т2 по всему региону, включая крупные города Нижний Новгород, Выксу, Дзержинск, Кстово, а также некоторые районные центры области.

Полный список салонов, где действуют точки доступа к Wi-Fi:

Нижний Новгород

· проспект Кораблестроителей, 3

· улица Гордеевская, 2А

· шоссе Южное, 2Г

· проспект Гагарина, 105А

· проспект Октября, 2А

· улица Дьяконова, 11А

· улица Коминтерна, 117

· улица Плотникова, 3А

· улица Тихорецкая, 4А

· улица Коминтерна, 11

· улица Маковского, 21

· шоссе Московское, 122

Выкса

· площадь Комсомольская (остановка общественного транспорта)

· улица Красные Зори, 9Б

Дзержинск

· проспект Чкалова, 23

· проспект Циолковского, 76

· улица Гайдара, 61Г

Кулебаки

· улица Воровского, 64

Кстово

· площадь Ленина, 5

· площадь Ленина, 5А

· улица 40-летия Октября, 12

Починки

· площадь Ленина, 77

Саров

· улица Московская, 5

Сергач

· улица Свердлова, 63/4

Семенов

· улица Ленина, 17А

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». После этого абонент сможет комфортно пользоваться приложениями банков, работать с электронной почтой, общаться в мессенджерах и многое другое. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности, а трафик пользователя надежно зашифрован. Услуга доступна клиентам любых мобильных операторов.

Фото: Пресс-служба T2 / Shutterstock / автор TippaPatt