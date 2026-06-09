Сильные дожди накроют Нижегородскую область 9-10 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие часы в регионе и областном центре ожидаются интенсивные осадки. Непогода затянется как минимум до утра вторника, 10 июня.

Спасатели прогнозируют рост числа чрезвычайных ситуаций из-за возможных засоров ливнёвок и дренажных систем. Под угрозой подтопления находятся низины, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельскохозяйственные угодья. Также не исключены оползни и склоновые смывы.

Автомобилистов призывают снизить скорость: из-за дождя ухудшается видимость, обочины размокают и размываются, а дорожное полотно становится скользким, что повышает риск заносов. Водителям советуют избегать низменных участков.