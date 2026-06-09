У нижегородских производителей мяса отозвали декларации из-за нарушений. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 деклараций о соответствии отозвали у нижегородских производителей мяса, молока и колбасы. Такое решение принял региональный Россельхознадзор в связи с выявлением подделки данных о составе и несоблюдением требований безопасности.

Пять деклараций отозвали о производителя мясной продукции. В его колбасе выявили антибиотик окситетрациклин, запрещённые кокцидиостатики (динитрокарбанилид и монензин). Кроме того, изделие содержало ДНК свиньи и курицы, при этом в составе информация об этом не указывалась.

Помимо этого, декларации соответствия лишилась продукция из мяса птицы. К ней специалисты обнаружили динитрокарбанилид. Это препарат, которым лечат паразитов у птиц. Его следы в организме животного говорят о том, что производитель не соблюдал срок выведения лекарства из организма перед убоем. Большое количество препарата может вызвать у человека дисбактериоз, ослабление иммунитета и аллергию.

Еще девять деклараций отозвали у производителя молочной продукции. Специалисты выявили растительные жиры и масла, которые не должны содержаться в натуральных продуктах. Также проверка показала наличие посторонних пищевых добавок и стафилококков.

– Данная информация внесена в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Всем производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства, – сообщили в Россельхознадзоре.