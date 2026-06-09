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НовостиОбщество9 июня 2026 9:22

Нижегородский бар закрыли на 90 суток за незаконную продажу алкоголя

Помещение, где находится заведения, опечатали, а продукцию изъяли
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородский бар закрыли на 90 суток за незаконную продажу алкоголя.

Нижегородский бар закрыли на 90 суток за незаконную продажу алкоголя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде бар закрыли на 90 суток по решению суда. Заведение продавало алкогольную продукцию без соответствующей лицензии. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Проверку в баре проводило министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Специалисты выяснили, что заведение продает алкоголь без лицензии. В отношении предпринимателя составили два протокола о нарушении правил продажи и правил производства алкоголя, а незаконную продукцию изъяли. Оба дела передали в суд.

Суд признал владельца заведения виновным в административных нарушениях и постановил закрыть заведение на 90 дней, а также уничтожить изъятый алкоголь. Судебные приставы опечатали помещение, в котором находится бар. Теперь, пока будет действовать запрет на работу, сотрудник ведомства будет выезжать и проверять исполнение требований суда.