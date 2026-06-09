Полиция ищет сбытчиков фальшивых денег на Бору

Полиция ищет сбытчиков фальшивых денег в Борском округе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции ищут злоумышленников, которые сбывают поддельные банкноты на Бору. За четыре дня в местных торговых точках зафиксировано сразу три случая оплаты покупок фальшивками номиналом 5000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Первая подделка всплыла при пересчёте выручки в банке: сотрудники финансового учреждения обнаружили одну сомнительную купюру среди наличности, поступившей из сельского сетевого магазина. Ещё две фальшивые пятитысячные банкноты изъяли из торговой точки на улице Вали Котика. Экспертиза подтвердила, что все три купюры имеют поддельные серийные номера.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы вычислить и задержать тех, кто изготовил и пустил в оборот фальшивки.

Полиция советует проверять у купюр не менее трёх защитных признаков. У фальшивок часто мягкая или слишком глянцевая бумага, нечитаемые микрошрифты, нарисованные защитные волокна, отсутствующий или имитированный водяной знак. При наклоне полосы не меняют цвет, рельеф не ощущается, скрытые изображения не видны.

При обнаружении подозрительной банкноты кассирам не стоит возвращать её покупателю — нужно вызвать полицию, запомнить приметы сбытчика и его машину. Купюру лучше положить в конверт, а товар отложить для отпечатков пальцев.

Если фальшивка попала к вам, не пытайтесь её сбыть — это уголовное преступление. Сообщите о находке в полицию по номеру 02 или 102.