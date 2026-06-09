Целый арсенал оружия нашли в гараже у жителя Дзержинска

Арсенал оружия нашли в гараже у жителя Дзержинска. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Дзержинске силовики обнаружили у местного жителя внушительный арсенал. В гараже 37-летнего мужчины хранились огнестрельное оружие, а также крупная партия боеприпасов и комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Из незаконного оборота изъяты один предмет, похожий на автомат АК-74, два предмета, напоминающих пистолеты систем «Револьвер» и «Глок», глушитель, три пустых магазина к автомату, 71 патрон, две железные банки с порохом общим весом около 500 граммов, а также две картонные коробки с капсюлями. Все находки направлены на баллистическую экспертизу.

Сам владелец гаража, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, был задержан. Он пояснил, что приобрёл оружие и боеприпасы с рук много лет назад и всё это время просто хранил их в своём гараже. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства приобретения арсенала, проверяют возможных соучастников и собирают другие доказательства по делу.

В региональной полиции напоминают: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, на территории Нижегородской области действует постановление правительства, по которому за добровольную сдачу вооружения можно получить денежное вознаграждение. Это касается как незаконно хранящегося, так и зарегистрированного оружия.