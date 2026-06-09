Расписание пригородных электричек изменится в праздники в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии длинных выходных жителей Нижегородской области ждут изменения в расписании пригородных поездов. Волго-Вятская пригородная пассажирская компания скорректировала график движения электричек на 11-14 июня. В последний рабочий день перед праздниками, в четверг 11 июня, составы пойдут по пятничному расписанию. А вот в пятницу и субботу, 12 и 13 июня, действовать будет уже график субботы.

В связи с этим 11 июня стоит обратить внимание на два специальных рейса. Электричка № 6749/6750/6751/6752 отправится из Нижнего Новгорода в 16:49 и проследует до станции Бобыльская, откуда тронется обратно в 19:37. А поезд № 6753/6754 уедет из областного центра в 17:27, чтобы вернуться со станции Сечуга в 20:58.

В праздничные дни, 12 и 13 июня, для удобства пассажиров на маршруте Нижний Новгород – Тарасиха запустят дополнительные электрички. Из города можно будет уехать в 14:25 (поезд № 6528), а обратно — в 15:43 (поезд № 6637). Также 12 июня по субботнему графику отправится поезд № 7093/7095/7094/7096 до Саранска: из Нижнего Новгорода в 7:35, обратно из Саранска в 17:10.

Для тех, кто планирует поездки в сторону Уреня, тоже добавлены скоростные электропоезда. 12 и 14 июня из Нижнего Новгорода можно будет уехать в 9:36 (поезд № 6614), а вернуться из Уреня в 11:58 (поезд № 6629). Ещё одна пара рейсов — 11 и 12 июня: отправление из областного центра в 13:00 (№ 6622) и обратное отправление из Уреня в 15:29 (№ 6645).

При этом электрички на участках Нижний Новгород – Фролищи, Киров – Яр – Светлополянск и Луза – Христофорово с 11 по 14 июня будут ходить по своему обычному графику, без привязки к переносу выходных. В воскресенье 14 июня расписание на всех направлениях остаётся без изменений. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять время отправления поездов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию в праздничные дни.