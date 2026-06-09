Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 9 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 9 июня. Соответствующее смс-уведомление от РСЧС жители региона получили в 7 часов утра. В сообщении призвали сохранять спокойствие.

В отличие от предыдущего дня, аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Ни воздушная гавань, ни Росавиация не сообщали о каких-либо ограничениях.

Напомним, 8 июня аэропорт целый день функционировал с ограничениями — они были сняты только ближе к полуночи. Причиной стала атака беспилотников, которую отражали средства ПВО.