Нижегородским водителям объяснили, можно ли за руль после кваса и кефира. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородским водителям напомнили о нюансах употребления кваса, кефира и безалкогольного пива перед поездкой за рулём – хотя данные напитки не вызывают состояния опьянения, в некоторых случаях могут возникнуть вопросы при проверке алкотестером, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на психиатра-нарколога Антона Рудковского.

По словам специалиста, даже безалкогольные напитки могут содержать небольшое количество этанола – обычно до 0,5%. Квас и кефир относятся к продуктам естественного брожения, поэтому в них присутствуют следы алкоголя. Аналогичная ситуация и с безалкогольным пивом, из которого полностью удалить этанол технологически невозможно. При этом такие концентрации не приводят к опьянению и не влияют на скорость реакции водителя.

Однако сразу после употребления напитков алкотестер может зафиксировать наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Врач объясняет это остаточным эффектом: небольшое количество спирта временно сохраняется в полости рта и верхних дыхательных путях. Как правило, уже через несколько минут показатели приходят в норму.

Чтобы избежать спорных ситуаций на дороге, нижегородским автомобилистам рекомендуют подождать 10-15 минут перед поездкой. Также важно помнить, что усталость, недосып и прием некоторых лекарств сами по себе могут ухудшать концентрацию внимания. Специалисты подчеркивают: безопасность за рулем должна оставаться главным приоритетом для каждого водителя.