Аэродоставку между районами запустят в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Испытания нового маршрута аэродоставки малогабаритных грузов с помощью беспилотных курьеров стартуют в Нижнем Новгороде с 9 июня. Проект реализуется в рамках Экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в реальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Маршрут аэрокурьеров пройдёт между улица Костина и улица Голубева. Полёты будут выполняться под постоянным контролем специалистов с соблюдением всех требований безопасности. Беспилотники оснащены навигационными системами, парашютным модулем и световыми сигнальными огнями, что должно повысить надёжность перевозок.

Помимо этого, продолжатся тестовые рейсы по направлениям улица Костина – улица Геологов и улица Костина – улица Коминтерна. Развитие сервиса аэродоставки связывают с внедрением беспилотных технологий в гражданскую сферу и выполнением задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».