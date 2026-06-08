Программу роста рождаемости обновили в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области скорректировали региональную программу «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024–2030 годы)», уточнив целевые показатели и меры поддержки семей с детьми. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Согласно обновлённым данным, к 2030 году в регионе планируется выйти на 22 543 рождения в год. В 2026 году ожидается 21 456 новорождённых. Для сравнения: в 2023 году родилось 23 165 детей, в 2024-м – 21 995.

Также пересмотрен суммарный коэффициент рождаемости: он должен вырасти с 1,334 в 2026 году до 1,487 к 2030-му.

Программа включает меры по укреплению репродуктивного здоровья, снижению числа абортов, профилактическим осмотрам, лечению бесплодия, включая ЭКО, и мотивационному консультированию.

Отдельное внимание уделено поддержке семей: сохраняются выплаты при рождении детей, региональный материнский капитал, помощь студенткам, вставшим на учет по беременности, а также сервисы вроде «социальной няни» и пунктов проката детских вещей.