14 нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области за три месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года специалисты Волго-Вятского главного управления Банка России выявили 68 нелегальных участников финансового рынка, 60 из которых – организации, незаконно выдававшие займы гражданам. В Нижегородской области обнаружили 14 подобных компаний, сообщили в пресс-службе ВВГУ.

Как отмечают в Банке России, деятельность нелегальных кредиторов может привести к серьезным финансовым потерям. Такие организации не имеют права выдавать займы, однако продолжают привлекать клиентов. Нередко они требуют внести предоплату за оформление кредита, оплатить проверку кредитной истории, страховку или другие услуги. Кроме того, злоумышленники могут использовать полученные персональные данные для оформления кредитов на имя клиента или получения доступа к его счетам.

Под видом легальных компаний нелегалы иногда работают как ломбарды. Однако в отличие от официальных организаций они не состоят в государственном реестре и не имеют разрешения регулятора. Законный ломбард всегда выдает залоговый билет с подробной информацией о сделке.

Перед обращением за финансовыми услугами специалисты советуют проверять компанию через справочник финансовых организаций и список компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России.