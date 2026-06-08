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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:47

Директор городецкой УК подозревается в хищении более 4,7 миллиона рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили после прокурорской проверки
Евгения ФРОЛОВА
Директор городецкой УК подозревается в хищении более 4,7 миллиона рублей.

Директор городецкой УК подозревается в хищении более 4,7 миллиона рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Городце возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения денежных средств в одной из управляющих компаний – следствие считает, что со счета юридического лица было похищено более 4,7 миллиона рублей. Нарушения выявлены в ходе проверки, которую провела Городецкая городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, в период с октября 2023 года по декабрь 2025 года директор управляющей компании незаконно завладел денежными средствами организации.

После завершения проверки прокуратура направила собранные материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. После изучения представленных документов было возбуждено уголовное дело.

Расследование ведется по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает серьезную уголовную ответственность. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют причастность фигуранта к совершенному преступлению.