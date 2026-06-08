«Ростелеком» организовал кибертурнир для пациентов детской больницы Нижнего Новгорода

«Ростелеком» запустил проект «Киберадаптация» для ребят, проходящих длительное лечение в Нижегородской детской областной клинической больнице. Первая встреча с маленькими пациентами состоялась в День защиты детей. Провайдер организовал турнир по настольной игре «Безопасный интернет» в гематологическом и онкологическом отделениях учреждения.

В соревнованиях приняли участие двадцать детей до 16 лет. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Нижегородский онкологический научный центр» («НОНЦ»), специализирующегося на оказании помощи ребятам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Дети, разделившись на команды, отвечали на вопросы о правилах создания надежных паролей, распознавали спам и фишинговые сообщения, расшифровывали ребусы, связанные с кибербезопасностью. За правильные ответы ведущие начисляли баллы. Все игроки, а также другие пациенты отделений получили подарки от провайдера.

Первая встреча с маленькими пациентами состоялась в День защиты детей

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” создает проекты, которые помогают детям безопасно пользоваться цифровыми сервисами. Для пациентов детской больницы мы разработали программу “Киберадаптация”, чтобы они могли увереннее ориентироваться в интернете, распознавать распространенные онлайн-угрозы и защищать свои данные. Материал подается в игровой форме, поэтому школьникам легче усваивать правила информационной безопасности и применять их в повседневной жизни».

Провайдер организовал турнир по настольной игре «Безопасный интернет» в гематологическом и онкологическом отделениях учреждения

Ирина Жирнова, исполнительный директор фонда «НОНЦ»:

«Для подопечных фонда, получающих длительную терапию в стенах больницы, важно онлайн-общение. Лечение может длиться несколько месяцев. В это время ребенку необходимо быть на связи с семьей, сверстниками, изучать мир с помощью интернета. Современные дети, конечно, хорошо ориентируются в Сети, но состязания показали, что знаний по кибербезопасности им не хватает. Игра помогла ребятам в увлекательной форме усвоить основные правила цифровой гигиены».

Игру «Безопасный интернет» разработала редакция журнала «Радуга» при поддержке «Ростелекома».

Фото: Предоставлено ПАО "Ростелеком"