Стало известно расписание поликлиник Нижегородской области в праздники

Нижегородские поликлиники изменят график работы на День России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Нижегородской области рассказали, как будут работать поликлиники и другие медицинские учреждения в период длинных выходных, связанных с празднованием Дня России. Измененный график будет действовать с 11 по 14 июня, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

В четверг, 11 июня, поликлиники будут работать по сокращенному предпраздничному графику. Прием пациентов завершится в 19:00.

В День России, 12 июня, жители региона смогут получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь с 9:00 до 16:00. В это же время будут открыты женские консультации, а также дежурные отделения психиатрического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Продолжится и проведение диспансеризации.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, большинство медицинских организаций региона будут принимать пациентов по графику выходного дня – с 9:00 до 16:00.

При этом службы экстренной помощи продолжат работу в обычном режиме. Скорая помощь, травмпункты и токсикологический центр городской клинической больницы №33 будут доступны круглосуточно на протяжении всех праздничных дней.

В региональном Минздраве рекомендуют заранее уточнять расписание дежурных врачей на официальных сайтах своих поликлиник.