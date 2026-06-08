Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 8 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Непогода накроет Нижегородскую область 8 июня. По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа в регионе и областном центре начнутся сильные осадки, которые сохранятся до конца дня. Об этом сообщает МЧС России.

Особенно сложная ситуация ожидается на территории Лысковского, Воротынского и Княгининского муниципальных округов — там вероятность чрезвычайных ситуаций наиболее высока.

Из-за непогоды прогнозируется высокая вероятность локальных подтоплений. В зоне риска пониженные участки местности, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья.Спасатели предупреждают также о возможном увеличении числа ДТП, затруднениях в работе транспорта, нарушениях в системе ЖКХ, а также об угрозе оползней и склоновых смывов.