37,9 миллиона рублей похитил бизнесмен под предлогом реставрации ОКН в Арзамасе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве при проведении реставрационных работ на объекте культурного наследия в Арзамасе – перед судом предстанет 44-летний руководитель подрядной организации, которого обвиняют в хищении почти 38 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, с февраля по ноябрь 2024 года директор компании использовал свое служебное положение и под предлогом выполнения работ по договору подряда похитил 37,9 миллиона рублей. Эти средства были выделены на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Арзамасе.

Как считают правоохранители, часть полученных денег обвиняемый направил на покупку нескольких дорогостоящих автомобилей, а оставшиеся средства потратил на личные нужды.

Для обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество фигуранта наложен арест на сумму около 10 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере уже направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Если вина обвиняемого будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом.