Еще шесть образовательных кластеров откроют в Нижегородской области

Шесть новых образовательных кластеров откроют в Нижегородской области. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Сразу шесть новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» будут созданы в Нижегородской области в 2027 году. Образовательно-производственные центры появятся на базе колледжей и техникумов в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Регион получил поддержку Министерства просвещения РФ: из почти 400 заявок со всей страны одобрили только 95, и шесть из них — нижегородские. С учётом уже действующих 16 кластеров и трёх, которые запустятся в этом году, к 2027 году в области будет работать 25 таких центров. Программа входит в нацпроект «Молодежь и дети» и нацелена на подготовку кадров в тесной связке с работодателями — от школы до предприятия.

Новые кластеры охватят разные отрасли. Педагогический центр откроется на базе Нижегородского губернского колледжа. Здесь будут готовить воспитателей, учителей начальных классов и специалистов по коррекционной педагогике — всего по шести профилям.

Медицинский кластер объединит Нижегородский и Арзамасский медицинские колледжи, а также 24 организации здравоохранения в разных муниципалитетах. Студенты смогут обучаться на медсестёр, лаборантов, стоматологов и специалистов общей практики.

Кластер топливно-энергетического комплекса создадут при Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства. Там будут готовить электриков, теплоэнергетиков, сварщиков, слесарей и специалистов по водоснабжению и водоотведению.

Судостроительный кластер откроется на базе Сормовского механического техникума имени Героя Советского Союза П.А. Семёнова. Студенты освоят девять специальностей, включая судостроение, электромонтаж, сварку и наладку металлообрабатывающих станков.

Кластер сельского хозяйства заработает в Нижегородском технологическом техникуме. Упор сделают на переработку продукции: контроль качества, обслуживание оборудования и производство растительных масел и жиров.

Радиоэлектронный кластер появится в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина. Семь направлений подготовки включают управление программным обеспечением, эксплуатацию информационных систем и обслуживание авиационного оборудования.

Главная особенность «Профессионалитета» — программы разрабатывают не теоретики, а будущие работодатели. Студенты изучают только то, что реально пригодится на производстве, и к моменту выпуска уже готовы к полноценной работе.